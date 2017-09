Fałszywy list Pawła Kukiza wywołał ogromne zamieszanie. „Nasz Dziennik” wydał oświadczenie

W czwartek 7 września około godziny 3 nad ranem na stronie internetowej „Naszego Dziennika” pojawiła się informacja, jakoby Paweł Kukiz wystosował do Andrzeja Dudy pismo z wezwaniem do wycofania wojsk amerykańskich z Polski. Jako dowód zamieszczono rzekomy screen z Facebooka Pawła Kukiza. W materiale pojawiała się informacja, że podpisy w tej sprawie zbierali m.in. politycy.Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej.

Zaskakujący materiał spotkał się z ostrą reakcją polityków. Biuro prasowe Kukiz'15 poinformowało, że mamy do czynienia z tzw. fake newsem, a posłanka Agnieszka Ścigaj zapewniła na Twitterze, że sprawa została zgłoszona do prokuratury. – My zbieramy podpisy pod apelem o wyprowadzenie amerykańskich wojsk z Polski? To ordynarne kłamstwo – komentował w rozmowie z WP rzecznik PO Jan Grabiec.

Sam materiał, który – co ciekawe – opatrzony był etykietą „publikacja sponsorowana”, zniknął z serwisu.