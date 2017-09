„Afera toaletowa” z udziałem posła PO? Szczerba przeprasza, Twitter komentuje

Forum Ekonomiczne w Krynicy kojarzy się głównie z debatami dotyczącymi ważnych spraw gospodarczych czy też nagrodą Człowiek Roku, którą w tym roku otrzymała premier Beata Szydło. Okazuje się jednak, że w kuluarach forum dochodziło do różnego rodzaju wpadek czy zachowań, o których uczestnicy z pewnością woleliby zapomnieć.

Wydawca portalu WysokieNapiecie.pl Rafał Zasuń opisał na swoim Facebooku zdarzenie, do którego jego zdaniem miało dojść podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Według dziennikarza, poseł PO Michał Szczerba miał wejść bez kolejki do toalety w Starym Domu Zdrojowym.

„Poseł poprawia fryzurę, przegląda się w lustrze, myje ręce, długo i starannie je wyciera. Na uwagi " kolejka jest" nie reaguje. Kiedy tylko otwierają się drzwi od wewnętrznej toalety, Pan Poseł natychmiast wskakuje do środka” – czytamy w relacji Zasunia. Redaktor twierdzi, że gdy próbował zwrócić posłowi uwagę na jego zachowanie, Michał Szczerba miał mu wytrącić telefon z ręki. Pod wpisem Zasunia na Facebooku pojawiły się przeprosiny polityka PO.

I na tym cała sprawa mogłaby się zakończyć, gdyby nie użytkownicy Twittera, którzy postanowili wykorzystać swoją kreatywność i dopiec posłowi Platformy Obywatelskiej publikując złośliwe wpisy czy grafiki. Dla niektórych Twitterowiczów historia opisana przez Zasunia stała się okazją do pokazania swojej niechęci wobec polityka Platformy Obywatelskiej oraz zwyczajnego hejtu.