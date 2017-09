Różaniec otoczy całą Polskę? Przekonamy się już za miesiąc

„Różaniec do Granic” to propozycja wspólnej modlitwy, zaplanowanej na 7 października w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Jest to miesiąc, w którym Kościół kończy obchody stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Modlitwa ma zostać odmówiona wzdłuż polskiej granicy. Organizatorzy z Fundacji Solo Dios Basta przedstawili tę inicjatywę biskupom podczas Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze 25 sierpnia br.

– 7 października Polacy staną wzdłuż granic kraju i otoczą Polskę modlitwą. Polska granica liczy 3,5 tys. kilometrów, więc liczyliśmy, że potrzeba milion - półtora miliona ludzi żeby rzeczywiście otoczyć ten kraj dosłownie modlitwą – powiedział Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta.– „Różaniec do granic” to modlitwa nie tylko za Polskę, ale także za cały świat – oświadczył sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński podczas konferencji promującej tę inicjatywę.