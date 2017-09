Beata Szydło wyznaje, jakim szefem jest Jarosław Kaczyński. „Doskonały, wymagający...”

– Nie czuję chłodu. Rzeczą naturalną jest to, że decyzje personalne i strategiczne konsultuję z prezesem mojej partii, premierem Jarosławem Kaczyńskim. Jest to rzeczą naturalną. Jestem wiceprezesem, rozmawiamy w kierownictwie o strategicznych rzeczach. Nie widzę tu nic nadzwyczajnego – mówiła premier Beata Szydło w rozmowie z radiem RMF FM. Szefowa polskiego rządu przyznała, że nie rozumie zdziwienia, że „premier rządu stworzonego przez PiS ustala kwestie strategiczne, personalne z liderem swojej partii” . – Jest to rzeczą naturalną. Martwiłabym się, gdyby było odwrotnie – dodała.

Zapytana o zawetowanie przez Andrzeja Dudę ustaw wprowadzających zmiany w wymiarze sprawiedliwości, Beata Szydło przyznała, że czeka obecnie na projekty, które prezydent ma przygotować. – Będziemy mogli wtedy porozmawiać na temat tych projektów i na temat ich zawartości przede wszystkim. Mam nadzieję, że to będą projekty, które będą wprowadzały gruntowną reformę sądownictwa, bo to jest dzisiaj w Polsce potrzebne – mówiła premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że w „tej chwili prezydent jest dysponentem tego tematu” . – Dla mnie rzeczą oczywistą jest, że te ustawy powinny być skonsultowane z ministrem sprawiedliwości zanim zostaną uchwalone – przyznała.