Gowin: Z całą pewnością będę głosował za utrzymaniem weta prezydenta

Dzień wcześniej prof. Michał Królikowski, który doradza Andrzejowi Dudzie przy pisaniu nowych ustaw o sądownictwie, powiedział w programie „Kropka nad i” w TVN 24, że w zawetowanych przez prezydenta ustawach zostały naruszone wzorce konstytucyjne. – Rozróżnijmy radykalną zmianę sądownictwa, ona tak naprawdę nastąpiła przez podpisaną ustawę o ustroju sądów powszechnych, radykalną zmianę sposobu powoływania KRS i sędziów, a więc ustawy o KRS i radykalną zmianę SN, w szczególności składu kadrowego. W tych dwóch ostatnich przypadkach podstawowe zastrzeżenia wiążą się z tym, że w obu projektach istotnie zaburzono, naruszono wzorce konstytucyjne – powiedział Michał Królikowski.

Zdaniem Jarosława Gowina krytyczny głos prof. Królikowskiego „jest nieco przesadzony”, ale wicepremier przyznał jednocześnie, że zgadza się co do kierunku krytyki. – Nie widzę w tych ustawach rzeczy sprzecznych z konstytucją – podkreślił minister, tłumacząc opinię o zbyt ostrej krytyce prezydenckiego doradcy.

– Zgadzam się natomiast z zarzutem, że z punktu widzenia kultury prawnej, z punktu widzenia też rozmaitych szczegółowych przepisów, przede wszystkim jeżeli chodzi o zakres kompetencji ministra sprawiedliwości, czytaj prokuratora generalnego, te ustawy wadliwe rozkładały odpowiedzialność – wskazał Jarosław Gowin.

Wicepremier przypomniał słowa prezydenta z przemówienia, w którym głowa państwa poinformowała o zawetowaniu dwóch ustaw: o KRS i Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda przywołał wówczas słowa Zofii Romaszewskiej, która powiedziała: „żyłam w państwie, w którym prokurator generalny miał nieprawdopodobnie silną pozycję i w zasadzie mógł wszystko i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – I to jest słuszny zarzut wobec ustaw zawetowanych przez pana prezydenta. Natomiast teraz jest już pora na to, żeby nie wracać do przeszłości, tylko przygotować rozwiązania, wokół których da się znaleźć konsens na pewno nie w całej klasie politycznej, ale na pewno wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy – podkreślił minister.

Jarosław Gowin pytany był także o możliwość głosowania nad wetem prezydenckim. – Jeżeli do takiego głosowania nad wetem prezydenckim dojdzie, z całą pewnością będę głosował za utrzymaniem weta – zapewnił członek rządu Beaty Szydło.Jeżeli do takiego głosowania nad wetem prezydenckim dojdzie, z całą pewnością będę głosował utrzymaniem weta