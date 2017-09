Dramatyczna relacja siostry pobitego Polaka. „Miał czarne oko, nie widział na nie”

– Nic nie wiemy. Dwa dni temu poinformowałam, że brat jest na silnych lekach przeciwbólowych i że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty siostra Grzegorza H. – Były informacje od pani konsul, a ja też pewnie usłyszałam to, co chciałam usłyszeć. Poza tym nie ma żadnego kontaktu. Nie mamy skąd się dowiedzieć, co z nim się dzieje – dodała.

Siostra mężczyzny podkreśliła, że pani konsul przekazała jej, że „brat wygląda kwitnąco”. – Jak można dobrze wyglądać po tym, co mu zrobili duńscy policjanci. Miał czarne oko, nie widział na nie. On powinien teraz leżeć w szpitalu – przekonywała.

Brutalna interwencja duńskiej policji

W sieci pojawiły się nagrania nakręcone smartfonami, które pokazują wydarzenia z 1 września. Na jednym z takich filmów widać, jak duńska policja przytrzymuje polskiego kibica na ziemi, bijąc go w głowę pałką. Są też zdjęcia kibica z zakrwawioną głową – ten mężczyzna został skazany na 26 dni aresztu po procesie, który odbył się w niedzielę. – W związku z tym, że jeden Polak został pobity, zainterweniujemy w tej sprawie u władz duńskich – zapowiadał szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski.

Więcej informacji o pobitym kibicu

Fakt24.pl ustalił, że poszkodowany to Grzegorz H. – w przeszłości był skazywany za brutalne pobicia i kradzieże, gdański skinhead powiązany ze środowiskiem neonazistów. W 2001 r. Sąd Rejonowy w Sopocie skazał go na 4,5 roku więzienia za napaść na młodego chłopaka. Co więcej, jak podkreśla Fakt24.pl, H. w mediach społecznościowych chwali się zdjęciami, na których prezentuje swoje tatuaże, m.in. swastyki. Z kolei na plecach mężczyzna ma wytatuowane motto nazistowskich zbrodniarzy z SS – „Meine Ehre heißt Treue”. Na niektórych fotografiach pozuje z wpisanym w nazistowską flagę krzyżem celtyckim.