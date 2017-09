Kijowski przez ponad 2 lata był bezrobotny. Wykazał, że w rok zarobił... 3 złote

Prokuratura w Pruszkowie pod koniec czerwca tego roku umorzyła postępowanie w sprawie Mateusza Kijowskiego, byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji. Sprawa dotyczyła uporczywego uchylania się płacenia alimentów przez Kijowskiego. Śledczy umorzyli postępowanie w sprawie, twierdząc, że Kijowski nie uchyla się uporczywie od płacenia alimentów. Wyrokiem z 2008 roku były lider KOD miał zasądzone po 700 złotych na każde dziecko. Jak podaje „Super Express”, z reguły nie płacił jednak pełnej kwoty 2,1 tys. złotych, ale około 1,2 tys. złotych.

We wrześniu „Super Express” dotarł do dokumentów z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, który na potrzeby śledztwa udostępnił przychody byłego lidera KOD z lat 2006-2015. W 2006 roku Kijowski zarobił 151 tys. zł, jednak w kolejnych latach jego dochody spadały do około 18 tys. zł. „Ku zaskoczeniu śledczych, w 2015 r. działacz KOD wykazał jedynie. 3 złote przychodów” – ujawnia „SE”.

Oprócz tego, od października 2006 do listopada 2007 roku i od maja 2008 do maja 2009 roku Kijowski był zarejestrowany jako osoba bezrobotna – tak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

Na początku tego roku dziennikarz „Wprost” Szymon Krawiec ustalił, że łączne zaległości Mateusza Kijowskiego z tytułu niepłaconych alimentów wynoszą obecnie ponad 220 tys. zł. Z tego ponad 95,5 tys. to zadłużenie wobec dzieci, a ok. 75 tys. to dług wobec funduszu alimentacyjnego. Do tego jeszcze dochodzą m.in. odsetki i opłaty egzekucyjne – na łączną sumę ok. 50 tys. zł.