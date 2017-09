Rzecznik PiS o kulisach spotkania Duda - Kaczyński. Wiadomo, czego dotyczyło

„Bardzo dobra atmosfera rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą” – skomentowała Beata Mazurek. Rzecznik PiS podkreśliła, że spotkanie poświęcone zostało ustawom, za pomocą których wprowadzana jest reforma sądownictwa. Jak sprecyzowała, uzgodnienia polityków dotyczyły „drogi ich uchwalenia - by skutecznie naprawić polski wymiar sprawiedliwości”.

Piątek przebiegał w gorącej politycznej atmosferze. Najpierw w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie kierownictwa tej partii z premier Beatą Szydło, ministrami (m.in. wicepremierem Mateuszem Morawieckim), marszałkami Sejmu i Senatu. Na spotkaniu obecny byli obecni prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także wiceszef tej partii, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Po tym spotkaniu doszło do kolejnego: prezesa PiS z prezydentem Andrzejem Dudą. Równo o godz. 18 Marcin Kędryna, doradca prezydenta, zamieścił na Twitterze nagranie z przybycia prezesa PiS do Belwederu (a nie do BBN, jak informowano wcześniej). Jarosław Kaczyński opuścił siedzibę prezydenta po godzinie 20.