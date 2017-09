„Prezydent liczy, że jego ustawy zostaną uchwalone”. Rzecznik Dudy o efektach rozmów z Kaczyńskim

– Rozmowa dotyczyła najważniejszych spraw w państwie, najważniejszych kwestii. Rozmawiano także o sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości - relacjonował Krzysztof Łapiński. – To, co mogę zadeklarować, to że pan prezydent zadeklarował, że jest gotowy przedstawić ustawy reformujące KRS i Sąd Najwyższy.(..) Pan prezydent zadeklarował, że jest zwolennikiem prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, że jego ustawy to będą ustawy, które są zgodne z Konstytucją. niebudzące wątpliwości konstytucyjnych – wskazał Łapiński. Jak podkreślił, Andrzej Duda „liczy też, że (ustawy - red) będą przeprowadzone w Sejmie w dobrej atmosferze” i że „zostaną uchwalone”.

Przypomnijmy, że w piątek, po naradzie w siedzibie PiS, Jarosław Kaczyński pojawił się w Belwederze, by rozmawiać z Andrzejem Dudą. Krótko po zakończeniu spotkania prezesa PiS z prezydentem rzecznik tej partii poinformowała o temacie i przebiegu rozmów. „Bardzo dobra atmosfera rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą” – skomentowała Beata Mazurek. Rzecznik PiS podkreśliła, że spotkanie poświęcone zostało ustawom, za pomocą których wprowadzana jest reforma sądownictwa. Jak sprecyzowała, uzgodnienia polityków dotyczyły „drogi ich uchwalenia - by skutecznie naprawić polski wymiar sprawiedliwości”.