Europoseł PiS: Jarosław Kaczyński ojcem chrzestnym trzech prezydentów i pięciu premierów

Piątek przebiegał w gorącej politycznej atmosferze. Najpierw w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie kierownictwa tej partii z premier Beatą Szydło, ministrami, marszałkami Sejmu i Senatu. Na spotkaniu obecny byli obecni prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także wiceszef tej partii, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Po tym spotkaniu doszło do kolejnego: prezesa PiS z prezydentem Andrzejem Dudą. Równo o godz. 18 Marcin Kędryna, doradca prezydenta, zamieścił na Twitterze nagranie z przybycia prezesa PiS do Belwederu (a nie do BBN, jak informowano wcześniej). Jarosław Kaczyński opuścił siedzibę prezydenta po godzinie 20.

Spotkanie głowy państwa z szefem partii rządzącej skomentował w RMF FM Ryszard Czarnecki. – Dobrze, że do tej rozmowy doszło, dobrze że była długa, konstruktywna, merytoryczna. Myślę, że będą następne – mówił. – Rozmowa musiała dotyczyć także kwestii reformy tego, co nazywamy wymiarem niesprawiedliwości tak, aby stał się wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że po owocach poznacie i za jakiś czas zobaczymy efekt tej rozmowy – dodał.

Europoseł PiS stwierdził, że „Jarosław Kaczyński był ojcem chrzestnym trzech prezydentów i pięciu premierów”. – Głowa państwa i najbardziej wpływowy polityk ostatniego 30-lecia w Polsce – ocenił w kontekście piątkowego spotkania.

Czarnecki zapewnił, że „obóz dobrej zmiany” ma się dobrze. – To było widać, słychać i czuć. Tym bardziej ja i myślę, że wielu Polaków cieszymy się z tego spotkania – przekonywał polityk.