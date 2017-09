Polski marynarz zginął podczas manewrów wojskowych

Informację o wypadku, do którego doszło w piątek późnym wieczorem w Karlskronie przekazały szwedzkie siły zbrojne. „Dwóch marynarzy z Polski wpadło do wody, jeden z nich nie żyje” – podano. Według szwedzkich mediów, poszkodowany marynarz, który przeżył wypadek trafił do szpitala. W sobotę miał opuścić oddział intensywnej terapii.

Do tragedii w południowo-wschodniej Szwecji odniosło się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Potwierdzono, że w Porcie Wojennym w Karlskronie doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł jeden z polskich żołnierzy. Rodzina tragicznie zmarłego wojskowego została powiadomiona o wypadku.