Dopalacze z Hongkongu miały trafić do Nowego Sącza. Ich wartość to ponad 250 tys. zł

Tym razem funkcjonariusze nie dopuścili do dystrybucji ponad 2,5 kg dopalaczy. Do kraju przesyłka z dopalaczami została nadana w Hongkongu. Przesyłki, w których miały być zabawki, nadano do Nowego Sącza.

Z zabezpieczonych środków można przygotować ponad 5 tys. porcji dilerskich. Wartość czarnorynkową szacuje się na ponad 250 tys. złotych. Ujawnione środki zostały zabezpieczone i przekazane do badań laboratoryjnych.

Policja przypomina, że za wprowadzenia do obrotu szkodliwych dla zdrowia lub życia wielu osób substancji grozi kara do 8 lat więzienia.