Dramatyczny apel Polaków. Irma zdewastowała wyspę, nie mogą się wydostać z St. Maarten

Holendersko-francuską wyspę Saint-Martin/Sint Maarten nawiedził przed kilkoma dniami huragan Irma. Daniel Gibbs, przewodniczący Rady Regionu poinformował, że położona na północy francuska część wyspy zniszczona została w 95 proc. Wiadomo już, że na Karaibach żywioł zabił 7 osób.

W sieci pojawiły się o apele o pomoc dla polskiej pary, która nie ma jak wylecieć i wrócić do kraju ze zniszczonej wyspy. „Ludzie walczą o jedzenie/zapasy. Sytuacja jest dramatyczna, są odcięci i nie mają jak się wydostać. Proszą o pomoc” – czytamy na profilu Piotra Łukasika.

„Wyspa jest totalnie zniszczona, pojawiają się problemy z żywnością, proszą, by ich stamtąd ewakuować. Nie są Amerykanami, nie są Francuzami, którym pomagają władze. Są zdani sami na siebie. Na zrujnowanej wyspie” – brzmi apel Łukasza Boka. Osoby udostępniające podobne informacje na temat polskiej pary, chcą, by sprawą zajął się polski MSZ. „To jest obowiązek niektórych ludzi, by w takich sytuacjach zająć się Polakami za granicą! Takich historii na pewno jest więcej! Z niektórymi osobami nie ma żadnego kontaktu” – ocenia Bok.







Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma