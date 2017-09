Niedziela ciepła, ale z przelotnymi opadami. Po południu przejdą burze

Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie będzie pogodnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu przejdą w burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70km/h.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach czeka nas ochłodzenie. W poniedziałek i we wtorek pogoda będzie zmienna. Maksymalna temperatura wyniesie do 28 st. C, we wtorek – do 24 stopni.