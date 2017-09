Makabryczne odkrycie w Krakowie. Ciało kobiety z rozciętym brzuchem, obok zwłoki mężczyzny

Zwłoki w jednym z mieszkań przy ulicy Estery w Krakowie znaleźli strażacy, którzy zostali wezwani na miejsce. Nad ranem, po wyważeniu drzwi weszli do wskazanego mieszkania. To, co tam zobaczyli było szokujące. Z informacji, które podaje RMF24.pl wynika, że w pokoju, na łóżku leżało ciało 26-letniej kobiety. Miała ranę ciętą szyi, poranione ręce oraz rozcięty brzuch. Ponadto obok łóżka leżał martwy mężczyzna ze śladami krwi na rękach.

Według RMF24.pl na miejscu cały czas pracuje policja i prokurator. W mieszaniu służby znalazły też biały proszek i porozrzucane tabletki.