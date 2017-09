Szef MSWiA: Wprowadzimy pilotażowo kamery na mundurach policjantów

Minister MSWiA udzielił krótkiego wywiadu w Polskim Radiu Białystok, gdzie został zapytany o bezpieczeństwo na polskich drogach. Błaszczak zapewnił, że została zwiększona liczba patroli drogówki na drogach do 4 tys. na dobę. Powiedział także, że policjanci mają być widoczni dla kierowców, aby ci zmniejszali prędkość jazdy. – Oni nie mają stać w krzakach i łapać tych, którzy przekroczą prędkość i potem karać mandatami, bo nie o to w tym wszystkim chodzi – stwierdził minister.

Ponadto Mariusz Błaszczak opowiedział o planach usprawnienia rozstrzygania sporów. – Jesienią, liczymy że w listopadzie, wprowadzimy pilotażowo – również województwie podlaskim – kamery na mundurach policjantów. To jest rozwiązanie, które będzie dotyczyło drogówki, ale również patroli interwencyjnych. W sytuacji spornej będziemy mieć dowód rozstrzygający czy doszło do naruszenia prawa, czy też nie w obie strony – powiedział minister. Ma to być obiektywne narzędzie, które przysłuży się do zdyscyplinowania służby oraz będzie stanowiło dowód w sprawie, gdy ktoś uzna, że został niesłusznie posądzony.