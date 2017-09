Jakie motywy trafią do nowego paszportu? Błaszczak ogłosił wyniki plebiscytu

Galeria:

Polski paszport 2018

Po raz pierwszy w historii każdy mógł mieć swój udział w projektowaniu paszportu. Głównym założeniem jest, by POLSKI PASZPORT 2018 był dokumentem zaawansowanym technologicznie, trudnym do podrobienia, ale także powodem do dumy, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Podczas konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Błaszczak ogłosił wyniki plebiscytu. – W związku z uwagami, które napływały do ministerstwa, po wysłuchaniu rekomendacji zespołu ekspertów w sprawach, które wzbudzały kontrowersje podjąłem następujące decyzje. Jeśli chodzi o Cmentarz Orląt Lwowskich zdecydowałem o tym, żeby zamiast ikony była przedstawiona postać Antosia Petrykiewicza – poinformował Mariusz Błaszczak. Z kolei zamiast wizerunku Ostrej Bramy pojawi się inskrypcja z grobu Marii Piłsudskiej. W paszporcie znajdą się też między innymi portrety Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Gabriela Narutowicza a także obraz Jacka Malczewskiego „Polonia” czy Kopiec Czynu Niepodległościowego.

Oprócz 6 motywów wybranych w głosowaniu przez Polaków, w nowym paszporcie znajdzie się 13 motywów wybranych przez Zespół do spraw ustalenia wzoru dokumentu paszportowego z motywem „Niepodległa”. Są to: