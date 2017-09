Waszczykowski: Państwa nie mają przyjaciół

Podczas ostatniej miesięcznicy, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił, że „będziemy mieli taką Polskę, że nikt nam nie narzuci woli z zewnątrz, nawet jeżeli w pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami”. Waszczykowski odniósł się do tego stwierdzenia. – Państwa nie mają przyjaciół. Często są same, ponieważ państwa mają interesy. Do tych interesów, w zależności od problematyki dobierają sobie sojuszników, bądź nazwijmy to „przyjaciół”. (…) Polska realizuje interesy, które wreszcie zdefiniowała, wreszcie je komunikuje, jasno wyraża w Unii Europejskiej, w instytucjach do których należymy i stara się je realizować – powiedział minister.

Szef dyplomacji wypowiedział się również na temat opinii Elżbiety Bieńkowskiej, która pełni funkcję unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Była wicepremier uważa, że Unia Europejska poradzi sobie z Brexitem, ale za to wnikliwie przygląda się sytuacji w Polsce i na Węgrzech. – Zachowała się jak jedna z liderek opozycji. Wydaje mi się, że być może należałoby porozmawiać na ten temat, czy kiedy następuje zmiana władz w danym kraju, również powinien zmienić się komisarz – oświadczył Witold Waszczykowski. – Czyli chętnie by pan zakończył kadencję pani Bieńkowskiej i pana Tuska? – dopytywał dziennikarz. – Staraliśmy się, ale nie wyszło – odpowiedział minister.

Przypomnijmy, że w marcu odbyły się wybory szefa Rady Europejskiej. 27 krajów zagłosowało za reelekcją byłego premiera, Donalda Tuska na tę funkcję. Polskę reprezentowała premier Beata Szydło i jako jedyna zagłosowała przeciwko.