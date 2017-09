Prezydent spotkał się z marszałkiem Senatu. Wiemy, o czym rozmawiali

„Informację o spotkaniu Andrzeja Dudy ze Stanisławem Karczewskim podała na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP. Rozmowa dotyczyła referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji” – podano.

Prezydent otworzył serię debat konstytucyjnych

Konferencja, która odbyła się 25 sierpnia, organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, pod hasłem „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit?”, zainaugurowała debatę dotyczącą zmian w konstytucji. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef „Solidarności” Piotr Duda, jej były przewodniczący Marian Krzaklewski oraz wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha.

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że to dzięki „Solidarności” Polska przestała być Rzeczpospolitą Ludową, a stała się Rzeczpospolitą Polską. – Takie jest założenie, wielkie założenie tej zmiany ustrojowej, że Polska ma być Rzecząpospolitą, a więc rzeczywiście demokratycznym państwem obywateli – mówił.

– Ta debata służy właśnie temu, żebyśmy prawie po 30 latach od tamtych wielkich przemian ustrojowych ten proces rzeczywistego budowania państwa demokratycznego w Polsce realizowali także poprzez naprawienie tych niedostatków, które znajdują się w obecnej konstytucji – dodał.

Propozycja referendum

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie w drugą rocznicę wyboru na urząd. Odniósł się w nim do swojego pomysłu przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w roku 2018 roku. – Polska potrzebuje nowej konstytucji - potrzebuje jej, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, by mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu, gwarantującym obywatelom wolność i równość. Zachęcam wszystkich do udziału w tym dziejowym zadaniu - bez względu na wyznanie, poglądy polityczne i światopogląd. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich – mówił.