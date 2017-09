Kontrowersyjny projekt dotyczący WOT. „Macierewicz z Błaszczakiem tworzą nowe ORMO”

Były wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak ujawnił w poniedziałek 11 września na Twitterze, cztery strony projektu umowy między Komendantem Głównym Policji a dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. „Macierewicz z Błaszczakiem tworzą nowe ORMO. Projekt porozumienia dowódcy tzw.»obrony terytorialnej« i Komendanta Głównego Policji” – napisał w portalu społecznościowym.

Portal tvn24.pl ustalił, że projekt trafił do Komendy Głównej Policji z dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei inicjatorem podpisania umowy jest kierownictwo MON. Aktualnie trwają prace w policji nad projektem, który został rozesłany do komend wojewódzkich. Są zbierane opinie na jego temat.