Komorowski: Macierewicz udaje głupa. Prezydent nie powinien w tej sprawie wymiękać

– Prezydent powinien powiedzieć, że dąży do zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej, bo ten jest fatalny. Szkodzi polskiej armii – ocenił Komorowski. Dodał, że zamiast tego Andrzej Duda „trochę kluczy”. Tłumaczył, że prezydent Duda „może stworzyć taką presję na rząd, że by mu się bardziej opłacało odwołać ministra Macierewicza niż o niego kruszyć kopię”. – W starciu z prezydentem minister obrony narodowej nie ma żadnych szans – podkreślił. Dodał ponadto, że warunkiem jest, by prezydent był „konsekwentny i twardy w całej sprawie”. – Oczywiście, Macierewicz ma swoje umocowania w partii i poza nią, ale to nie oznacza, że prezydent powinien w tej sprawie wymiękać. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i powinien przede wszystkim pilnować interesu polskiego systemu obronnego – mówił.

Komorowski ocenił, że pomysł zakładający, że policjanci mieliby szkolić członków WOT i wysyłać im informacje jest "dziwnym i niepokojącym rozwiązaniem". – Tak szkolono policyjnie Jednostki Nadwiślańskie, wojska działań wewnętrznych, do tłumienia buntów, rozbijania strajków. Tak szkolono, jak walczyć z tłumem. To są podejrzane manewry ministra Macierewicza – zaznaczył.

„Macierewicz udaje głupa”

Były prezydent pytany był także o słynną ksiązkę Tomasza Piątka, pt. „Macierewicz i jego tajemnice”. – Dobra książka, widać, że zrobiła wrażenie na obozie rządzącym, skoro zablokowali jej reklamę w TVP. Ja byłem dla niego Komoruski, ale ja nie mam w życiorysie związków natury towarzyskiej i finansowej z agentem SB. Nie może udawać, że to nieprawda, bo to dowody IPN-owskie. Niech się wytłumaczy i odetnie, udaje głupa, że go to nie dotyczy. To dotyczy ministra obrony narodowej! – podkreślił.