Którym politykom ufają Polacy? Wyniki najnowszego sondażu nie pozostawiają złudzeń

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 47,2 proc. badanych, a więc o 8,6 pkt procentowych więcej niż w poprzednim badaniu opinii publicznej. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 34 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowała się premier Beata Szydło. Zaufanie do szefowej polskiego rządu deklaruje 40,5 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to wzrost o 10,9 pkt procentowych. Jednocześnie Beacie Szydło nie ufa 50 proc. ankietowanych. Na podium znalazł się również wicepremier Mateusz Morawiecki z poziomem zaufania określonym na 38,2 proc. Na kolejnych miejscach plasują się: Paweł Kukiz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Zbigniew Ziobro oraz Borys Budka. Nie najlepiej wypadli liderzy opozycji. Ryszard Petru cieszy się zaufaniem 19 proc. badanych. Szefowi Nowoczesnej nie ufa 55 proc. respondentów. Zaufanie do szefa PO zadeklarowało 9,4 proc. badanych. Poziom nieufności do Grzegorza Schetyny wynosi 57 proc.

Liderami rankingu nieufności niezmiennie pozostają szef MON Antoni Macierewicz z wynikiem 70,8 proc. oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 61,4 proc. respondentów. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Schetyna. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Ryszard Petru, Jarosław Gowin i Włodzimierz Czarzasty (po 45 proc.) oraz Zbigniew Ziobro (41 proc.). Według Marcina Dumy z IBRiS dobry wynik prezydenta to m.in. efekt zawetowania dwóch ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. – Zapewniło mu to wzrost sympatii ze strony wyborców partii opozycyjnych. Z drugiej strony początkowe oburzenie wyborców PiS wydaje się zanikać. Jeżeli prezydent nie podejmie działań, które zniechęcą którąś z wymienionych grup, zaufanie do niego może przekroczyć magiczną granicę 50 proc. – tłumaczył Duma.