Szef GiS znowu rapuje i ostrzega. „Uważaj na grzyby brachu, bo wylądujesz w piachu”

„Uważaj na grzyby! Skonsumujesz trującego, możesz być nieżywy” – tak brzmi fragment utworu, który opublikowano w serwisie YouTube na profilu GiS. Wykonawcą jest Marek Posobkiewicz, szef GIS, który nie pierwszy raz postanowił zaprezentować swoje wokalne możliwości. Jak wyszło tym razem? Zobaczcie sami.

– Proszę, uważaj na grzyby, skonsumujesz trującego, możesz zaraz być nieżywy – przestrzega szef GIS. Dodaje, by nie podawać grzybów dzieciom. – Gdy zjesz grzyba trującego, może ciebie zmasakrować, a wystarczy zjeść jednego, by poważnie zachorować – rapuje Posobkiewicz. Przypomina, że wystarczy doba, by muchomor sromotnikowy zniszczył wątrobę.

Kierownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego w przeszłości rapował m.in. o szczepieniach, papierosach czy dopalaczach. Niedawno „na warsztat” wziął też sprawę suplementów diety, jednak porzucił rapowanie na rzecz rockowego kawałka. Posobkiewicz w nowym wcieleniu, jako „Rocker GIS-u” apelował do Polaków, by dbali o swoje zdrowie a przede wszystkim: uważali, jakie suplementy biorą.

– Suplementy to nie leki i nie są to też cukierki. Nierozważne zażywanie doprowadzi do usterki. Gdy nie jesteś czegoś pewnie, co się w życiu czasem zdarza, o poradę wtedy poproś aptekarza lub lekarza – śpiewał Posobkiewicz.