PO składa zawiadomienie do CBA w sprawie kampanii Polskiej Fundacji Narodowej

W ubiegły poniedziałek w całej Polsce pojawiły się już billboardy z hasłem „Niech zostanie tak, jak było”. Jest to nawiązanie do słów prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który na jednym z protestów powiedział: „Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu”. W piątek z kolei miały pojawić się utrzymane w czarno-białej stylistyce billboardy z hasłami całego przedsięwzięcia. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, mają pojawić się nawiązania do prawdziwych sytuacji, m.in. przewlekłości postępowań czy niesprawiedliwych wyroków.

Podczas konferencji prasowej posłanka PO Monika Wielichowska tłumaczyła, że Polska Fundacja Narodowa miała się zajmować budowaniem marki Polska za granicą. – Tymczasem zamiast na tę misję, środki przeznacza na walkę polityczną PiS-u z opozycją, a także z prezydentem Andrzejem Dudą – powiedziała Wielichowska dodając, że środki, którymi dysponuje Fundacja pochodzą ze spółek Skarbu Państwa. W związku z tym, klub PO złożył zawiadomienie do CBA w sprawie możliwych nadużyć. Z kolei poseł Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówił o tym, że brak reakcji służb na działania PFN wynika z faktu, iż są one powiązane z prezesem Fundacji Cezarym Jurkiewiczem, byłym radnym i szefem klubów Gazety Polskiej.