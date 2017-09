Szef MSWiA o pomocy ofiarom nawałnic. „Muszę odnieść się do prymitywnych i bezczelnych ataków opozycji”

Mariusz Błaszczak poinformował o działaniach podległych mu służb. Jak wskazał, od 10 sierpnia ponad 100 tys. strażaków interweniowało ponad 25 tys. razy. Pomoc niosła też policja – zaangażowanych zostało 5 tys. funkcjonariuszy.

Błaszczak zaznaczył, że rząd zwiększył pomoc na odbudowę zniszczonych domów ze 100 tys. do 200 tys. złotych. – Usprawniliśmy również szacowanie strat – zaznaczył. Minister wskazał, że decyzją ministra finansów ofiary nawałnic zostaną zwolnione z podatku od darowizn. - Rząd jest przygotowany na wypłatę pieniędzy dla poszkodowanych - mówił Mariusz Błaszczak podkreślając, że do tej pory do dyspozycji samorządów zostało przekazane 58,6 mln zł. - Teraz tempo wypłaty pomocy zależy od pracy poszczególnych gmin. Wojewodowie regularnie spotykają się z samorządowcami i mobilizują ich do szybkiego składania wniosków do wojewodów, wydawania decyzji i wypłacania pieniędzy na odbudowę – wskazał.

Szef MSWiA odniósł się do argumentów, jakoby rząd zareagował zbyt późno. - Muszę w tym miejscu odnieść się do prymitywnych i bezczelnych ataków opozycji, która zarzucała rządowi oraz strażakom opieszałość w niesieniu pomocy poszkodowanym. Chcę bardzo mocno podkreślić, że strażacy zarówno zawodowi, jak i ochotnicy wspierani przez policjantów w tej ekstremalnie trudnej sytuacji stanęli na wysokości zadania – podkreślił szef MSWiA. – Jestem dumny ze strażaków – zaznaczył.