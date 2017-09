Skontrolują kampanię billboardową PiS. „Są wątpliwości, czy akcja mieści się w celach statutowych”

„W związku z informacjami o prowadzonej przez Polską Fundację Narodową kampanii «Sprawiedliwe Sądy», Prezydent m.st. Warszawy, jako organ sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji, zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 12 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 j.t.) wszczął postępowanie wyjaśniające w zakresie zbadania zgodności działania Fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona. W ramach prowadzonego postępowania proszę o nadesłanie odpisów uchwał Zarządu Fundacji dotyczących przygotowania, realizacji i finansowania kampanii medialnej p.n. «Sprawiedliwe Sądy»” – czytamy w piśmie nadesłanym do Polskiej Fundacji Narodowej.

Warszawscy urzędnicy dodają, że na wymienione w piśmie dokumenty oczekują w terminie 14 dni od daty odebrania pisma. Przyznają, że głównym zainteresowanym w tej sprawie powinien być minister Piotr Gliński. – Merytorycznie leży to przede wszystkim po stronie ministerstwa kultury. My jednak przeanalizowaliśmy statut fundacji. Mamy pewne wątpliwości, czy akcja mieści się w celach statutowych. Dlatego prezydent poprosiła we wtorek o przesłani kopii uchwał związanych z prowadzeniem kampanii – wyjaśniała w rozmowie z TVN Warszawa Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika ratusza.