„Pomysłowi” kierowcy utworzyli pociąg na drodze. Policjanci nie wierzyli własnym oczom

We wtorek 12 września około godziny 10 rano stargardzka drogówka patrolując krajową „dziesiątkę” w okolicy Krąpiela dostrzegła skład pojazdów, który wyglądał jak długi pociąg. Mundurowi początkowo nie dowierzali, w to co ujrzeli. 45-letni mieszkaniec Ostrołęki wspólnie z 65-letnim kolegą holowali pojazdy wbrew przepisom prawa. Pierwszy kierowca poruszał się lawetą z przyczepą, na których załadowane miał osobówki i holował kolejną osobówkę, która na podczepionej przyczepie również miała załadowany samochód osobowy.

Galeria:

Skład holowanych pojazdów

Z wyjaśnień kierowców, którzy spowodowali zagrożenie w ruchu drogowym i naruszyli przepisy dotyczące zasad holowania pojazdów wynikało, że w Danii popsuł się samochód marki Citroen C4. Mężczyźni nie chcieli organizować kolejnego transportu, dlatego postanowili doholować się aż do Ostrołęki. Niestety nie wzięli pod uwagę zagrożenia, jakie sprawia tak długi skład uniemożliwiający wyprzedzanie i ciężar holowanego 6-tonowego składu, który kilkukrotnie zrywał linę holowniczą. Za popełnione wykroczenia mężczyźni otrzymali mandaty na łączną sumę 1150 złotych i zakaz kontynuowania jazdy.