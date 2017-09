Gowin sprzeciwił się Macierewiczowi. „Minister zmodyfikował swój postulat”

Posłowie PiS chcą, by MON miało większy wpływ na kształcenie wojskowych kadr medycznych i szerszą możliwość jego dofinansowywania; odpowiednim projektem zajęły się we wtorek sejmowe komisje zdrowia oraz obrony narodowej. Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy dot. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jarosław Gowin komentując w Polsat News dyskusję nad projektem powiedział: "Na skutek mojego sprzeciwu wczoraj pan minister Macierewicz zmodyfikował swój postulat. Już nie oczekuje, że rektor będzie powoływał prorektora czy dziekanów na wniosek Ministra Obrony Narodowej - to byłoby równoznaczne ze wskazywaniem tych osób przez ministra - tylko w porozumieniu z MON. To jest zasadnicza różnica".

– Zdecydowanie krytycznie oceniłem propozycję. Pochodzę z pokolenia NZS i Solidarności. Podstawowy nasz postulat w roku 1980 to był autonomiczny wybór władz uczelni przez wspólnotę akademicką. Moim zdaniem to zasada, której należy się trzymać. I tak np. wskazywanie prorektora rzez jakiegokolwiek ministra jest czymś, co moim zdaniem kłoci się z tą zasadą – zaznaczył Gowin, mówiąc o projekcie ustawy. – Cieszę się, że minister Macierewicz zmodyfikował swoją propozycję – powiedział wicepremier.

Wyjaśnił, że na UM w Łodzi kształci się lekarzy wojskowych. – Stąd szlachetny - moim zdaniem - zamiar ministra Macierewicza, żeby zwiększyć finansowanie, żeby mieli jak najlepsze warunki do kształcenia. Niepotrzebnie ta dobra intencja zwiększenia finansowania została uzupełniona o postulat wpływu MON na wybór władz uczelni, która w całości jest uczelnią cywilną – powiedział Gowin. I podkreślił, że co innego jest w przypadku uczelni wojskowych, gdzie - jak zaznaczył jest "rzeczą bezdyskusyjną, że rektora, prorektora wskazuje minister".

W uzasadnieniu poselskiego projektu wskazano, że zakłada on „korektę statusu” funkcjonującego obecnie Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poprzez ustawowe zagwarantowanie funkcjonowania Wydziału, jako podstawowej jednostki kształcącej kandydatów do służby zawodowej w kadrze medycznej w armii.

Celem zmian – jak podano – jest też „urealnienie wpływu Ministra ON na proces kształcenia wojskowych kadr medycznych”, zapewnienie wpływu szefa MON na proces powoływania niektórych osób pełniących funkcje we władzach uczelni oraz rozszerzenie możliwości dofinansowania działalności UM przez resort obrony narodowej.

Jarosław Gowin mówił też o nadchodzącym Narodowym Kongresie Nauki, który odbędzie się 19 i 20 września w Krakowie. Szef resortu nauki chce przedstawić gotowy projekt ustawy dot. uczelni, która będzie scalać cztery obecne ustawy. Gowin wyraził nadzieję, że na początku 2018 r. projektem zajmą się posłowie.