Były doradca zarządu Amber Gold przesłuchany. „Uważam to za największy błąd w karierze”

Emil Marat, były doradca zarządu Amber Gold stwierdził, że to nie on ostrzegał zarząd Amber Gold przed działaniami służb specjalnych. – Marcin P. twierdził, że prawdopodobnie jest poddawany presji, działaniom, być może nielegalnym ze strony służb. Narzekał, iż jego firma jest rozbijana od zewnątrz. W luźnych rozmowach zastanawialiśmy się na głos, że być może należy się zwrócić do kogoś zaufanego i opowiedzieć mu o tych wątpliwościach prezesa zarządu Amber Gold – tłumaczył dodając, że „podczas wstępnej rozmowy z Marcinem P. zapytał go, czy spółka Amber Gold jest piramidą finansową, a ten zaprzeczył” .

Marat podkreślił również, że uważa współpracę z Amber Gold za błąd w swojej karierze. – Uważam współpracę z Amber Gold za największy błąd w mojej drodze zawodowej, wykazałem się brakiem czujności, ale zdecydowanie wierzyłem, że linie lotnicze OLT mogą być awangardowym przedsięwzięciem na polskim i europejskim rynku – zaznaczył.

W 2012 roku do Marata miał się zwrócić prywatnie Jarosław Frankowski, dyrektor linii lotniczych OLT, z propozycja stworzenia działu komunikacyjnego. – To była dynamiczna i podbijająca rynek firma – powiedział. Początkowo Marat odmówił szefowi OLT, jednak później zgodził się na rozpoczęcie współpracy od września. – Pod koniec czerwca zadzwonił do mnie pan Frankowski, mówiąc, że nastąpiła sytuacja kryzysowa wokół firmy Amber Gold, coraz więcej jest publikacji negatywnych związanych z wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania tej spółki, rzutuje to również na linie lotnicze OLT i czy nie byłbym w stanie pomóc w zakresie PR – oświadczył Marat.

Po przerwie miał zostać przesłuchany drugi świadek Paweł Kunachowicz, jednak przesłuchanie zostało odwołane. Kunachowicz to radca prawny, który został wezwany w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.