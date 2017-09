Sondaż: Polacy zwolennikami silnej pozycji prezydenta

„Rzeczpospolita” zleciła IBRiS-owi przeprowadzenie sondażu, w którym zawarte zostało pytanie „Kto powinien być zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w czasie pokoju?”. Zaledwie 2 proc. respondentów odpowiedziało, że premier. 7 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Niewiele, bo 15 proc. uważa, że taka rola powinna przypadać ministrowi obrony narodowej. Najwięcej, bo 76 proc. osób twierdzi, że za siły zbrojne odpowiedzialny powinien być prezydent.

Druga kwestia poruszona w ankiecie to „Kto powinien powoływać naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych na czas wojny?”. Tutaj po 1 procencie uzyskały odpowiedzi „premier w porozumieniu z prezydentem” oraz „premier”. Z kolei 3 proc. uważa, że to zadanie dla premiera działającego w porozumieniu z parlamentem, a dwa razy tyle twierdzi, że parlament. 7 proc. respondentów jest niezdecydowanych, a 23 proc. sądzi, że na tym polu sprawdzi się prezydent w porozumieniu z premierem. 24 proc. preferuje by zajmował się tym prezydent, a największa liczba głosów została oddana na prezydenta działającego w porozumieniu z parlamentem. Badanie przeprowadzono między 7 a 8 września br. na 1100-osobowej grupie respondentów.

Rzeczpospolita poprosiła o komentarz prof. Romualda Szeremietiewa z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. – Prezydent w Polsce ma słabą pozycję. W czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem ministra obrony narodowej – tłumaczył profesor. – Właśnie to powoduje dzisiejsze kłopoty w relacjach Pałac Prezydencki - MON – dodaje Szeremietiew.

Z kolei Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że ludzie są coraz bardziej świadomi, iż mandat prezydenta jest niewspółmiernie silny wobec słabych kompetencji, którymi dysponuje. – Polacy chcieliby, aby kompetencje dotyczące zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi były adekwatne do siły mandatu, jaki prezydent posiada – tłumaczy wyniki sondażu Soloch.