Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł biskup Kazimierz Ryczan

Uroczystości pogrzebowe biskupa rozpoczną się w poniedziałek, 18 września. Wówczas mszy odprawionej w Bazylice Katedralnej w Kielcach będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. We wtorek, 19 września odbędą się w tej samej bazylice uroczystości pogrzebowe, które odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Po mszy trumna zostanie złożona w podziemiach w krypcie Biskupów Kieleckich pod prezbiterium Bazyliki Katedralnej w Kielcach.

Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan urodził się w 1939 roku w Żurawicy koło Przemyśla. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do liceum w Przemyślu. W 1956 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, które na dwa lata opuścił, by oddać się służbie wojskowej w Morągu. Siedem lat później przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. biskupa Franciszka Bardy. Po święceniach odbywał posługę w parafii w Szebnie, później w Rzeszowie. Kolejnym życiowym krokiem biskupa były studia specjalistyczne na KUL-u. Po zakończeniu nauki pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie. W 1976 roku dołączył do pracowników swojej Alma Mater. W 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na Kierownika Katedry Socjologii Religii na KUL-u.

Kazimierz Ryczan został biskupem kieleckim w 1993 roku. W liście inauguracyjnym skierowanym do kapłanów, sióstr zakonnych oraz wiernych diecezji kieleckiej, napisał „chciałbym, abyśmy w cieniu krzyża, w zasięgu macierzyńskich oczu Maryi tworzyli wspólnotę wierzących”. Posługę biskupią w Kościele Kieleckim pełnił przez 21 lat. W 2009 roku bp Ryczan oku został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.