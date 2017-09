Kamila Gasiuk-Pihowicz: Nie wystartuję w wyborach na lidera Nowoczesnej

Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała w Radiu Koszalin, że nie wystartuje w najbliższych wyborach na lidera Nowoczesnej. Posłanka uważa, że polityka to nie personalia, a merytoryczne propozycje. Obecnie funkcję tę pełni Ryszard Petru. Wiceprzewodnicząca klubu ma zamiar skupić się na obronie niezależności sądów. Stwierdziła także, że prawdziwi liderzy to „ludzie, których stać było na to, żeby w miasteczku liczącym 30-50 tys. ludzi wyjść na ulicę i powiedzieć jasno »nie chcę upartyjniania wymiaru sprawiedliwości«”.

Kamila Gasiuk-Pihowicz z wykształcenia jest prawniczką. W 2015 roku została wybrana na posłankę z listy Nowoczesnej. W przeszłości pracowała m. in. w kancelariach prawniczych oraz w biurze RPO. Posłanka zyskała szczególny rozgłos, gdy w lipcu br. w Sejmie trwała dyskusja nad przeprowadzeniem ustaw o sądownictwie. Wówczas Gasiuk-Pihowicz twardo sprzeciwiała się tym działaniom zarówno na sejmowej mównicy, jak i podczas ulicznych protestów, gdzie tłum żywo reagował na jej wystąpienia.