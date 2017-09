Obywatele RP odpowiadają na kampanię billboardową

„Rząd skłonił spółki skarbu państwa do wyłożenia pieniędzy, aby prywatna firma, na prywatnych słupach reklamowych wywiesiła setki plakatów oczerniających sądy – trzeci filar władzy. My Obywatele RP, nie godzimy się na to. Za całą akcję, de facto promującą PiS płaci Polska Fundacja Narodowa utworzona przez największe Spółki Skarbu Państwa. Przekazały one na tę propagandę 19 milionów złotych, wyjętych z naszych kieszeni” - zaznaczają Obywatele RP.

„Nie mamy zaprzyjaźnionych spółek skarbu państwa, które wbrew ekonomicznym zasadom dałyby nam pieniądze na nasza kampanię, a i tak taki proceder nie mieściłby się w naszych standardach etycznych. Dlatego wykupiliśmy jeden billboard – bo na tyle nas stać – i apelujemy o wpłaty na rozszerzenie zasięgu kampanii. Chcemy, aby nasze plakaty były wszędzie, aby propaganda PiS-u nie pozostała bez odpowiedzi” – piszą dalej.

Obywatele RP pochwalili się już na swoim profilu na Facebooku pierwszym plakatem. „Tak wygląda propaganda za pieniądze firm państwowych. Witamy w państwie PiS” – głosi napis.

Kampania PiS

W całej Polsce pojawiły się już billboardy z hasłem „Niech zostanie tak, jak było”. Jest to nawiązanie do słów prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który na jednym z protestów przeciwko zaproponowanej przez PiS reformie sądownictwa powiedział: „Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu”. Kampanię przygotowała Fundacja Narodowa, ale internauci twierdzą, że stoi za nią partia Prawo i Sprawiedliwość, która wykorzystała w tym celu pieniądze państwowych spółek. Użytkownicy mediów społecznościowych podchwycili wykorzystane na billboardach hasło, aby w zgryźliwy sposób przypomnieć wpadki PiS.

Galeria:

Nowa akcja rządu natchnęła internautów