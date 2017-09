Ryanair likwiduje część połączeń z Warszawy i skarży PPL do Komisji Europejskiej

W rozmowie z portalem Fly4free dyrektor ds. regulacyjnych i prawnych Ryanaira Juliusz Komorek tłumaczył, że zarząd Państwowych Portów Lotniczych zaczął przesuwać samoloty irlandzkich linii lotniczych w znacznej odległości od terminalna. – Czas przejazdu autobusem do samolotu wynosił blisko 20 minut. To są trasy typowo biznesowe, które są realizowane trzy razy dziennie, więc nie mogliśmy zaakceptować takiej sytuacji – podkreślił Komorek.

Po tym, jak przedstawiciele Ryanaira złożyli skargę do PPL, samoloty zostały przesunięte nieco bliżej terminala na stołecznym lotnisku im. Chopina, jednak spółka tłumaczy, że w dłuższej perspektywie takie funkcjonowanie nie jest dla niej korzystne. – Dlatego złożyliśmy już skargę do Komisji Europejskiej, ponieważ uważamy, że jest to nadużycie pozycji dominującej ze strony lotniska. Trasy z Warszawy do Gdańska i Wrocławia będą realizowane tylko do końca sezonu zimowego – dodał Komorek.

Nowe połączenia z Krakowa

Jednocześnie Ryanair ogłosił również otwarcie nowych tras z polski. Od 2018 roku z Krakowa będziemy mogli polecieć w aż 15 nowych miejsc.

W sezonie letnim z Balic, nie licząc znanych już kierunków, polecimy do: Aten, Barcelony, Berlina, Frankfurtu, Glasgow, Goteborga, Lizbony, Malmo, Marrakeszu, Marsylii, Neapolu, Norymbergi, Pragi, Sewilli i Tel Awiwu. Przewoźnik szykuje jeszcze jeden kierunek wakacyjny, ale jeszcze nie chce na razie zdradzać jaki. Ryanair będzie operował z Krakowa na 56 trasach i obsłuży 3,5 miliona pasażerów. Kraków Airport stanie się największą bazą tych linii lotniczych.

– Kraków od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach miast atrakcyjnych turystycznie i biznesowe. Rozwój bazowego przewoźnika skraca odległość pomiędzy Małopolską a najdalszymi zakątkami Europy, Afryki i Azji, umożliwiając dynamiczny rozwój regionuO siatce połączeń decydują pasażerowie: mieszkańcy Małopolski, turyści, przedsiębiorcy, dlatego też Kraków Airport podejmuje szereg działań, aby mieli dostęp do tak różnorodnej oferty – powiedział Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Kraków Airport w Polsce.