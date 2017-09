Legionowo. 35-latek porwał lokomotywę, zmusił maszynistę do jazdy

Do zdarzenia doszło o godzinie 4:20. Jak podaje Radio Zet, napastnik wtargnął do lokomotywy, która zatrzymała się przed znakiem STOP. Mężczyzna groźbami zmusił maszynistę do ruszenia w stronę Warszawy. Po ujechaniu ponad kilometra maszynista postawił się napastnikowi. Oświadczył mu, że dalsza jazda może grozić wykolejeniem składu. Wówczas 35-latek zaczął uciekać lawirując między jadącymi po innych torach pociągami. Policji udało się go zatrzymać po niedługim czasie.

Lekarze twierdzą, że 35-latek mógł zostać rażony prądem. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Maszynista ma niewielkie obrażenia.