Abp. Henryk Hoser przejdzie na emeryturę. Wiemy, kto go zastąpi

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat, w którym podano, że Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Romualda Kamińskiego biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej.

Biskup Romuald Kamiński ma 62 lata. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Na stronie diecezji warszawsko-praskiej czytamy, że w latach 1981-1983 pracował w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, skąd powołano go do posługi Administratora Domu Arcybiskupów Warszawskich i referenta w Sekretariacie Prymasa Polski. Te funkcje, wraz z posługą kapelana Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa pełnił do 1992 roku. W 1992 roku, po utworzeniu diecezji warszawsko-praskiej został kanclerzem kurii nowej diecezji.

8 czerwca 2005 roku Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Ełckiej. Konsekrację biskupią przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Kowalczyka, biskupa Jerzego Mazura oraz biskupa Kazimierza Romaniukia 23 czerwca 2005 r. W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp. Romuald Kamiński przewodniczył Zespołowi ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, był delegatem ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów oraz członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.