Zabytkowa Syrena 104 wpadła w ręce złodziei. „To jak strata członka rodziny”

Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach poinformowało na Facebooku, że do kradzieży doszło najprawdopodobniej w nocy z wtorku na środę. Samochód został skradziony z części warsztatowej muzeum. Przecięto kłódkę w bramie i wyprowadzono Syrenę 104. Model 104 samochodu FSO Syrena produkowany był w latach 1966–1972. Zastosowano w nim nowy silnik trzycylindrowy S-31 o pojemności 842 centymetrów sześciennych i mocy maksymalnej 40 KM oraz całkowicie zsynchronizowaną skrzynię biegów. Przedstawiciele muzeum podkreślają, że pojedyncze przypadki kradzieży klasycznych samochodów przerodziły się w prawdziwą plagę.

– Dla właścicieli tego typu aut nie jest to strata zwykłego samochodu tylko członka rodziny. Ma to zupełnie inny wymiar – zaznaczono. Wartość zabytkowego auta oszacowano na 30 tysięcy złotych. Pracownicy poinformowali o zdarzeniu policję oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Apelują również do wszystkich, którzy wiedzą coś na temat kradzieży o pomoc w odnalezieniu auta.

Dyrektor muzeum Joanna Mikiciuk podkreśliła, że „ma nadzieję, iż poszukiwania przyniosą pozytywny efekt, a auto nie zostanie zniszczone” .