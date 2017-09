Zagraniczny kurs angielskiego dla urzędników Szyszki za 400 tys. zł. „Muszą mieć kompetencje”

„Czy koszt przeszło 400 tys. zł za kurs językowy nie budzi wątpliwości Ministerstwa Środowiska w kwestii racjonalnych wydatków na tego typu działania?” – pytał w swojej interpelacji poseł PO Tomasz Kostuś. Portal polsatnews.pl podaje, że politykowi opozycji 7 września odpowiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda. „Pracownicy NFOŚiGW, zwłaszcza wykonujący zadania z zakresu wydatkowania środków pochodzących z funduszy zagranicznych, muszą posiadać stosowne kompetencje językowe, by skutecznie i efektywnie wykonywać swoje zadania” – poinformował. Jego zdaniem samo działanie polegające na delegowaniu pracowników na szkolenia językowe za granicą nie powinno co do zasady budzić wątpliwości w kwestii jego racjonalności.

Koszt podróży do Wielkiej Brytanii i z powrotem, czyli koszt biletów lotniczych, pracownik NFOŚiGW będzie opłacał z własnych środków. Wartość całkowita przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń językowych w Wielkiej Brytanii dla pracowników NFOŚiGW wynosi nie więcej niż 397 tys. zł brutto.