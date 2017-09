Orkan Sebastian nadciągnął nad Polskę. W Niemczech zabił trzy osoby

Orkan Sebastian okazał się wyjątkowo niebezpieczny w Niemczech. W środę 13 września podmuchy wiatru były tak silne, że zabiły trzy osoby. Na szczycie Brocken w środkowych Niemczech podmuchy osiągały prędkość nawet 150 km/h. Orkan spowodował również wiele zniszczeń - silny wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa z korzeniami.

Siłę Sebastiana można było odczuć również w Polsce. Z powodu wiatru odwołano część rejsów w Świnoujściu. W wielu miastach odnotowano bardzo silne podmuchy - w Szczecinie 86/km/h a we Wrocławiu 72 km/h. W górach porywy wiatru dochodziły nawet do 130 km/h. Synoptycy zapewniają, że orkan Sebastian nie wyrządzi żadnych poważniejszych szkód. Już w czwartek wieczorem siła wiatru na być zdecydowanie słabsza.

Obecnie IMGW wydało jedynie ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Bieszczad oraz Beskidu Niskiego. Obowiązuje ono od 14 września od północy do 15 września do północy. W tym regionie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Ponadto, prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Sezon na orkany dopiero się zaczyna. Jego apogeum przypadnie na późną jesień oraz zimę. Kiedy nad północnym Atlantykiem pojawiają się głębokie układy niskiego ciśnienia, które docierają znad Kanady i Stanów Zjednoczonych, ciśnienie w ich centrach potrafi spaść do nawet 950 hPa. Kiedy jest ono niższe niż 980 hPa możemy już mówić o niebezpiecznym orkanie i wietrze wiejącym z prędkością powyżej 120 km/h. Wiatr o takiej sile powoduje zazwyczaj sztormy.