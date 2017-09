Gowin reaguje na „Ucho Prezesa”. „Proszę nie przemęczać pana Seweryna”

Od czwarku w serwisie YouTube oglądać możemy najnowszy odcinek satyrycznego serialu „Ucho Prezesa”. W rolę Jarosława Gowina wcielił się w nim aktor Andrzej Seweryn. Nie umknęło to uwadzę wicepremiera, który na Twitterze skomentował odcinek. Umieścił także zdjęcie prezentu oraz listu kierowanego do aktora.

Na wpis Jarosława Gowina zareagowali administratorzy konta „Ucho Prezesa” na Twitterze. „George Clooney już miał bilet do Warszawy, ale Pan Andrzej Seweryn na szczęście zgodził się na udział w serialu” – napisali. „I wszystkim wyszło to na dobre. Ale jeśli mogę mieć do Was prośbę: Proszę nie przemęczać pana Seweryna” – odpisał Gowin.

„Ale się nie cieszył”

20 lipca Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Wynik głosowania nie wydawał się zadowalający dla wicepremiera Jarosława Gowina, który podczas gdy wszyscy parlamentarzyści PiS wstali i z zadowoleniem bili brawa, siedział wciąż zamyślony w sejmowych ławach. Ostatecznie prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu ustawy o SN i nowelizacji ustawy o KRS. Wówczas Jarosław Gowin, który głosował najpierw za przyjęciem ustawy o Sądzie Najwyższym, poparł weto prezydenta.

Kwestie te zostały przedstawione w najnowszym „Uchu Prezesa”. Gowin przekonuje m.in. panią Basię, że co prawda głosował za zmianami w sądach, ale „wcale się nie cieszył”. Do tego też nawiązuje odpowiedź administratorów „Ucha Prezesa” na wpis polityka na Twitterze.