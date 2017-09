Siemoniak o swojej współpracy z prezydentem: Była znacznie lepsza niż Dudy z Macierewiczem

– Ja się czuję trochę jak w domu latających sztyletów, bo obecnie nie wiemy, co zdarzy się jutro lub za kilka dni. W obozie rządzącym dojrzewają do tego, by coś z problemem pod tytułem Antoni Macierewicz trzeba zrobić – powiedział Siemoniak. Były minister obrony narodowej stwierdził, że „prędzej czy później” dojdzie do dymisji Macierewicza, gdyż „koszt dla rządu będzie zbyt duży”. Zdaniem Siemoniaka, współpraca między prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem „wyczerpała się 15 sierpnia”. – Zaryzykuję śmiałą tezę, że moja współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą była znacznie lepsza niż współpraca prezydenta z ministrem Antonim Macierewiczem – ocenił.

Były minister obrony narodowej odniósł się ponadto do informacji przekazanej przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie zbierze się w najbliższym czasie. – Rada nie zbiera się od czerwca ubiegłego roku – mówił Siemoniak. Jak zaznaczył, jej uczestnicy „mieliby o czym rozmawiać”, a jednym z wątków powinny być powiązania ministra obrony Antoniego Macierewicza.

W środę szef PO Grzegorz Schetyna poinformował, że podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą poprosił go o zwołanie RBN ws. Antoniego Macierewicza. – Prosiłem prezydenta Dudę, żeby zwołał posiedzenie RBN, która zajmie się tą sprawą, żebyśmy mogli zwrócić się do premier Szydło i prezesa Kaczyńskiego oraz samego Macierewicza żeby w otwarty, bardzo jasny i precyzyjny sposób wyjaśnił oskarżenia, które znajdują się w tej książce, jak i pojawiają się w innych miejscach. To sprawa poważna i dotyczy naszego bezpieczeństwa – mówił Schetyna na briefingu. Pytany o to, co odpowiedział prezydent, stwierdził: „Powiedział, że ją poważnie rozważy”.