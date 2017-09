Kownacki odpowiada szefowi BBN. „Rząd nie pozwoli na ograniczenie swoich kompetencji”

– To problem nie relacji personalnych, tylko pewnego systemu, który jest od czasu nowej konstytucji. To powoduje, że czasem dochodzi do sporów kompetencyjnych, czy też chęci, ja to w pewnym sensie rozumiem, jako prawnik, chęci rozszerzenia swojego imperium – powiedział Kownacki. – Być może ta konstytucja, my wielokrotnie ją krytykowaliśmy, nie jest najlepszym rozwiązaniem – dodał.

Wiceszef MON odniósł się w ten sposób do słów szefa BBN Pawła Solocha, który 14 września na antenie Radia ZET zauważył, że żaden prezydent z definicji od czasu uchwalenia konstytucji nie ma formalnego wpływu na obsadę ministra obrony, tak samo, jak na obsadę stanowiska ministra spraw zagranicznych. Jego zdaniem prezydent „powinien mieć na to wpływ, jeżeli ma być prezydentem, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydentem, który ma największy mandat społeczny w postaci bezpośrednich wyborów”.

Kownacki w rozmowie z Konradem Piaseckim podkreślał, że Antoni Macierewicz jest bardzo dobrym i wymagającym ministrem obrony narodowej. – Wiele zmian w MON nie byłoby przeprowadzonych, gdyby nie minister Macierewicz – przekonywał.

– Ja też jestem pewnie, gdyby zapytać moich podwładnych, bardzo wymagającym szefem. Ale proszę zobaczyć, jak funkcjonowało MON za poprzedników, a jak dzisiaj. Uważam, że nikt tak dobrze by nie przeprowadził tych reform i tych zmian, które były potrzebne, jak minister Antoni Macierewicz – dodał.