Kto zlecił kampanię billboardową? Karczewski twierdzi, że Terlecki „jakoś chyba się przejęzyczył”

– To rząd PiS wyjaśnia w kampanii, którą prowadzi. Ona wcale nie jest bardziej kosztowna niż dziesiątki innych prowadzonych w różnych sprawach. To normalne działanie rządu – mówił w czwartek szef klubu PiS. – To jest kampania, którą prowadzi Fundacja Narodowa. Oczywiście na zlecenie rządu – wskazał podczas konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu.

Stanisław Karczewski, zapytany dzień później przez dziennikarkę TVN24, kto jest autorem kampanii billboardowej, odpowiedział, że Polska Fundacja Narodowa. Zapytany, czy akcja „Niech zostanie tak jak było” jest prowadzona na zlecenie rządu, co miał potwierdzić Ryszard Terlecki w czwartek, Karczewski odparł: „Wydaję mi się że, się jakoś przejęzyczył”. Marszałek przyznał, że samą kampanie ocenia „średnio”, powstrzymał się jednak od dalszych komentarzy.

Polityk całą sytuację wokół kampanii billboardowej ocenił jako „zagmatwaną”, dodał jednak, że sama kampania, której autorem jest Polska Fundacja Narodowa „ jest dosyć jednoznaczna”, co ma się przejawiać w tym, że jest ona prowadzona. W rozmowie z dziennikarką TVN24, Karczewski podkreślił, że „cierpliwie czeka na koniec kampanii”.