Co robił senator PiS na sali sejmowej? Przyłapał go poseł opozycji

Przewodniczący struktur Nowoczesnej w województwie podlaskim poseł Krzysztof Truskolaski zamieścił na swoim Twitterze wpis, w którym zwraca się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o wyjaśnienie obecności na sali sejmowej senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Dobrzyńskiego. Według polityka Nowoczesnej, Dobrzyński przebywał na sali sejmowej podczas głosowań. „Czy to zgodne z regulaminem?” – pyta we wpisie Truskolaski. Na dowód parlamentarzysta zamieścił także fotografię, która przedstawiać ma siedzącego w ławach sejmowych senatora Jana Dobrzyńskiego.

Jan Dobrzyński w latach 2006-2007 był wojewodą podlaskim. W 2015 roku ponownie wystartował do Senatu z ramienia swojego ugrupowania w okręgu nr 60. Został wybrany na senatora IX kadencji, otrzymując 92 252 głosy.