Niesiołowski porównał posła PiS do meduzy. „Panie jenocie...”

Debata w Sejmie dotyczyła kwestii obronności. Stefan Niesiołowski z mównicy stwierdził, że czuje się bardzo bezpiecznie. – Jeżeli nasze Wojska Obrony Terytorialnej pilnują granic, to wróg zostanie zmiażdżony i nic nam nie grozi – oceniał. – Czuję się mniej więcej tak samo bezpiecznie, jak pasażerowie, którzy mają przyjemność podróżować z panem Macierewiczem, po tych samych szosach – powiedział po chwili. Poseł Unii Europejskich Demokratów następnie postanowił zwrócić się bezpośrednio do Dominika Tarczyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości.

– Panie Jenocie, jest takie zwierzę, które się nazywa meduza i to jest pewien fenomen. Meduza nie ma mózgu, a żyje na świecie już 200 mln lat. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe? Jak pana widzę, to wiem, że jest to możliwe – przekonywał parlamentarzysta.

O co chodzi z „jenotem”?

„Jenot” odnosi się do zdjęcia, które kiedyś poseł Tarczyński opublikował w mediach społecznościowych. Polityk pozował wtedy w płaszczu, właśnie z futra jenota. „Mój sweterek i moda a'la Szejnfeld są passe. Teraz polecam czerwony płaszcz z Jenotem” – napisał Tarczyński pod zdjęciem.

Wpis posła Prawa i Sprawiedliwości komentowali m.in. przedstawiciele stowarzyszenia Otwarte Klatki. „Zachęcamy Pana Posła do obejrzenia co oznacza futro”– napisali. Dominik Tarczyński w odpowiedzi zamieścił zdjęcie swojego psa i zapewnił o poparciu dla działań organizacji broniących praw zwierząt. „Nie noszę w pełni popieram bo to mój kumpel” – napisał.