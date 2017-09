CIS potwierdza: Senator PiS był dziś na sali sejmowej. Dobrzyńskiemu przypomniano zasady

Krzysztof Truskolaski zamieścił na swoim Twitterze wpis, w którym zwrócił się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o wyjaśnienie obecności na sali sejmowej senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Dobrzyńskiego. Według polityka Nowoczesnej, Dobrzyński przebywał na sali sejmowej podczas głosowań. „Czy to zgodne z regulaminem?” – pyta we wpisie Truskolaski. Na dowód parlamentarzysta zamieścił także fotografię, która przedstawiać ma siedzącego w ławach sejmowych senatora Jana Dobrzyńskiego.

Jak się okazało, senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Dobrzyński rzeczywiście obecny był na Sali Plenarnej Sejmu. W komunikacie wydanym w piątek wieczorem Centrum Informacyjne Sejmu podało, że „wydarzenie miało charakter incydentalny i chwilowy”. Dalej zaznaczono, że senatorowi Dobrzyńskiemu przypomniane zostały zasady wstępu do Sali Plenarnej. „Obo wiązujące na terenie Sejmu przepisy porządkowe nie zakazują obecności Senatorów w Sali Posiedzeń w trakcie prac Izby, ale musi być ona uzasadniona i każdorazowo uzgadniana z Marszałkiem Sejmu. Osoby uprawnione do udziału w posiedzeniach Sejmu są wyszczególnione w art. 170 Regulaminu Sejmu” – zaznaczono.