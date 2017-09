List gończy za Mariuszem Głowackim. Ma tatuaż z napisem „F*ck the police”

Galeria:

Poszukiwany listem gończym Mariusz Głowacki

Poszukiwany oskarżony jest o napaść na funkcjonariusza, działalność w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrót narkotykami.

Mariusz Głowacki ma 29 lat, około 190 cm wzrostu, ciemne krótkie włosy i szczupłą sylwetkę. Wiadomo, że mieszkał przy ulicy Mogilskiej w Krakowie. Jak poinformowano w liście gończym, mężczyzna ma charakterystyczne tatuaże. Na plecach ma wytatułowany napis „Fuck the police” i trzy maski. Na lewym nadgarstku ma pięć kropek, a na prawym udzie wizerunek spartiaty.

Policja zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy znają miejsce pobytu poszukiwanego o powiadomienie najbliższej jednostki policji, prokuratury lub natychmiastowy kontakt pod numerami telefonu: 12 61 52 573, 12 61 57 222 lub nr tel. 997. Jednocześnie ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie policja informuje o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.