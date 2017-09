Będą nowi posłowie w PiS? „Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne”

Senator PiS mówił m.in. o spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z parlamentarzystami, do którego doszło w mijającym tygodniu. Adam Bielan zaznaczył, że tego typu spotkania mają odbywać się cyklicznie nie tylko miedzy przedstawicielami regionów a centralą PiS, ale też szerzej, w obozie Zjednoczonej Prawicy. – Ważne jest, żeby istniał dobry kontakt między władzami partii a posłami szeregowymi, tak zwanymi szeregowymi posłami, którzy mają bardzo często ciekawe pomysły – wskazał.

Wicemarszałek Senatu zdradził, że Jarosław Kaczyński od wakacji odbył już dwa bądź trzy spotkania z Jarosławem Gowinem, który krytycznie wypowiadał się o ustawach PiS reformujących sądownictwo, choć głosował za ich przyjęciem przez Sejm. Zdaniem Bielana mimo tych różnic, obecnie atmosfera miedzy przewodniczącymi koalicyjnych ugrupowań jest już dobra.

Senator pytany był również o pogłoski odnośnie możliwości powiększenia klubu parlamentarnego PiS. W ostatnim czasie pojawiły się dywagacje, że możliwe są transfery z Kukiz'15 czy połączenie z kołem Republikanie. – Nawet gdyby były takie rozmowy, to nie mógłbym ich potwierdzić, natomiast jeżeli pan mnie pyta o moje przewidywania, czy do końca roku nasz klub będzie większy, to wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne – odparł Bielan.