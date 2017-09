Wiceminister ucina spekulacje. „Nie można się domagać reparacji od Rosji”

– Reparacji się domaga od państw, które wojnę przegrały, czyli od Niemiec, które tę wojnę rozpoczęły, i z powodu agresji których doszło m.in. do tego, że Polska przez 50 lat nie miała niepodległości. Oczywiście mieli współpracowników – podkreślił Jarosław Sellin na antenie Radia Zet i telewizji Polsat, przypominając przypadającą dziś rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Na pytanie prowadzącego, czy w związku z tym temat reparacji w kontekście Rosji jest zamknięty, Sellin odpowiedział: "W tym sensie, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego wydaje mi się, że nie da się obalić tezy, że ZSRR, a tym samym Rosja, która uważa się za następcę Związku Sowieckiego, była w koalicji zwycięskiej".

Ze słowami wiceministra kultury nie zgodził się Marek Sawicki. Poseł PSL zaznaczył, że w przypadku ewentualnego żądania reparacji od Niemiec, powinniśmy ich żądać także od Rosji. – Reparacje polskie przejęła Rosja, a straty, jakie wyrządziła Polsce, są wcale nie mniejsze – wskazał.

Posłowie o reparacjach

O możliwości dochodzenia reparacji także od Rosji, wspominali niektórzy politycy PiS. – Odszkodowania od Rosji winny sięgać bilionów złotych! – wskazał w rozmowie z "Super Expressem" poseł Stanisław Pięta. Dziennik zaznaczał, że na poczet polskich strat poczynionych przez Rosjan zaliczyć należy m.in. konfiskaty i wywózkę ogromnych ilości dóbr, ale przede wszystkim mordy na cywilach. Do stycznia 1948 roku do ZSRR wywieziono 239 tys. wagonów wypełnionych zdobyczami wojennymi. Co Polska nigdy nie otrzymała odszkodowań za te kolosalne straty.

– I to się powinno zmienić! Polska powinna żądać od Rosji odszkodowań wojennych – mówił w rozmowie z „SE” poseł Stanisław Pięta. Jak podkreślił, Polaków mordowali nie tylko Niemcy, ale też komuniści. – Chodzi o biliony złotych, ale dokładna kwota odszkodowań od Rosji powinna zostać skrupulatnie policzona. Powinniśmy oszacować straty i ewentualne roszczenia - wskazał. Podobnego zdania jest Małgorzata Gosiewska. Jak zaznaczyła, Rosjanie „rozkradli przemysł, dzieła kultury”. – Powinniśmy domagać się od nich reparacji wojennych – oceniła.