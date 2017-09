Znany polski raper trafił do szpitala. „Po prostu trzymajcie kciuki”

Na zdjęciu opublikowanym na fanpage'u Tomasza Chady widać, że raper jest podłączony do aparatury medycznej. Na jego prawym policzku znajduje się duży opatrunek. Autorzy posta nie ujawnili żadnej informacji na temat stanu zdrowia Chady. Nie wiadomo, również dlaczego muzyk trafił do szpitala. Na facebookowym profilu poproszono jedynie fanów Chady o trzymanie kciuków za jego powrót do zdrowia.

„Co tu dużo gadać... Po prostu trzymajcie kciuki tak samo mocno jak Tomek trzyma za Was!” – napisano.